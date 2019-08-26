حزب الله سيرد على الهجومين المسيّر والدمشقي

2019/08/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الستار قاسم… ألقى السيد حسن نصر الله خطابا بمناسبة انتصار عسكري حققه الحزب بالعمل مع الجيشين اللبناني والسوري ضد النصرة وداعش، وكان الخطاب مناسبة لشرح ما حصل الليلة الماضية من هجوم إسرائيلي بالطيران المسير على الضاحية الجنوبية، وهجوم آخر على نُزُل في بلدة جنوب دمشق سقط جراءها شهيدان من حزب الله.استبق […]

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