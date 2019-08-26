2019/08/26 | 15:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكمارك تعلن ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 15:43.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).