2019/08/26 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك تعلن ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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