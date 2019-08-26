8 مارس الثورية - جميلة بوحيرد: أيقونة الثورة الجزائرية

2019/08/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #8_مارس_الثورية "أعرف أنكم سوف ستحكمون علي بالإعدام، لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم، ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة"جميلة بوحيردفي فاتح نونبر سنة 1954 اندلعت الثورة الجزائرية المجيدة ضد الوجود الاستعماري الفرنسي الغاصب للأرض والهوية منذ1830.لم تتوقف المقاومة الجزائرية الشعبية خلال هذه الفترة الطويلة من مواجهة الاستعمار الفرنسي المتغطرس الذي كان يعتبر الجزائر اق......

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