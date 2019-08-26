طلعت رضوان - السلطة فى الإسلام مثل أى منظمة استبدادية

2019/08/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان يعتقد الإسلاميون أنّ الخلاقة الإسلامية ((هى النموذج المثالى لإدارة شئون الأوطان)) بينما تؤكد أمهات كتب التراث العربى الإسلامي، أنّ الخلافة الإسلامية، شهدتْ الكثيرمن الصراعات، التى لاتختلف عن أى (منظومة سياسية استبدادية) بعد وفاة نبى الأسلام، تعـدّدت صورالخلافة الإسلامية..وشهد الصراع على السلطة الكثيرمن المآسى، التى تصلح لعمل (ملحمة درامية) من طرازفنى رفيع، لوأنّ العرب المسلمين، أوالمس......

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