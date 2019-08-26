سمية الخفاجي - مكتب حقوق الانسان يطالب بإعداد خطة ستراتيجية متكاملة لمعالجة التلوث في البصرة

2019/08/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمية_الخفاجي اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة بيانا يعبر فيه عن مراقبته بقلق بالغ انقضاء اشهر تلو أخرى دون وجود قرار جاد من رئاسة الحكومة ازاء العمل على اعداد خطة ستراتيجية متكاملة (رغم وعود تجاوزت العشرات ) لمعالجة التلوث في محافظة البصرة وعلى ثلاث محاور .وطالب بإنهاء معالجة المواقع الملوثة إشعاعيا والتي سيدخل الوعد بمعالجتها السنة ومعالجة الانبعاثات النفطية جراء الاحتراق او المستخرجة......

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