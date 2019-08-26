هل يستدعي البازارُ الإنتخابيُ الإسرائيليُ كُلَّ هذه الحماقات؟

2019/08/26 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مايا التلاوي… عندما تتغير قواعد الإشتباك تتغير معها مُجريات الأحداث على الأرض بعد الانتصار الذي حققته المقاومة اللبنانية في حرب تموز عام ٢٠٠٦ حددت مسار قواعد اشتباك جديد وفرضته على الكيان الإسرائيلي وجعلته ينكفىء على نفسه وإثبات مقولة السيّد حسن نصر الله ليس فقط في الإعلام إنما في الميدان أن هذا الكيان أوهن […]

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