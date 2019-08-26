القبض على 31 متهما بقضايا جنائية في ذي قار

2019/08/26 | 15:52

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة ذي قار عن القاء القبض على 31 متهما بقضايا جنائية مختلفة .وقال بيان عن المكتب الاعلامي للمديرية ان ” شرطة ذي قار قبضت يوم امس الاحد ، على 31 متهما بقضايا القتل العمد والتهديد والسرقة “.واشار البيان الى ” احالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة “.

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