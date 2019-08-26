2019/08/26 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين، إن هجوم الحكومة السورية في إدلب لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، أن هجمات الجيش السوري في شمال غرب البلاد تسبب أزمة إنسانية وتهدد الأمن القومي التركي.

وطوقت القوات السورية موقعا عسكريا تركيا في شمال غرب سوريا في هجوم لاستعادة الأراضي والبلدات التي فقدتها في بدايات الحرب، حسب رويترز.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الهجوم في إدلب لا يخالف الاتفاقات مع تركيا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: الهجوم في إدلب لا يخالف الاتفاقات مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).