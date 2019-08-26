2019/08/26 | 15:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الدكتور ياكوب ماسكه إن النظام الغذائي النباتي الذي يتخلى عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية بشكل تام يشكل خطرا على صحة الأطفال.
وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن النظام الغذائي النباتي الكامل يُصيب الأطفال بسوء التغذية، الذي يخلف عواقب وخيمة مثل مشاكل النمو والتطور وأمراض خطيرة.
وأضاف ماسكه أن النظام الغذائي السليم للطفل ينبغي أن يتسم …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن النظام الغذائي النباتي الكامل يُصيب الأطفال بسوء التغذية، الذي يخلف عواقب وخيمة مثل مشاكل النمو والتطور وأمراض خطيرة.
وأضاف ماسكه أن النظام الغذائي السليم للطفل ينبغي أن يتسم …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).