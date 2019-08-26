‫النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال

2019/08/26 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور ياكوب ماسكه إن النظام الغذائي ‫النباتي الذي يتخلى عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية بشكل تام يشكل ‫خطرا على صحة الأطفال.‫‫وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن النظام الغذائي النباتي الكامل يُصيب ‫الأطفال بسوء التغذية، الذي يخلف عواقب وخيمة مثل مشاكل النمو ‫والتطور وأمراض خطيرة.‫وأضاف ماسكه أن النظام الغذائي السليم للطفل ينبغي أن يتسم …

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