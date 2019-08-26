نافاس يشعل غضب زيدان

2019/08/26 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى غضبه وانزعاجه من الكوستاريكي كيلور نافاس.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن زيدان أكد يوم السبت الماضي، أنه لا يفكر في رحيل نافاس عن صفوف النادي الملكي، إلا أن موقف الحارس أغضب زيدان، بعدما طلب الكوستاريكي المغادرة.

وأضافت أن المدرب الفرنسي لا يفهم ما يحدث من قبل اللاعب، لا سيما وأن الكوستاريكي كان يعرف منذ أشهر أن تيبو كورتوا سيكون هو الحارس الأساسي.

وتابعت أن نافاس غير رأيه وطلب الرحيل قبل أسابيع قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو أمر لم يحبه زيدان، بل وأثار حالة الغضب لدى المدرب الفرنسي.

وختمت أن النادي بدأ العمل على إيجاد حارس مرمى جديد، ومع ذلك، أوضح لكيلور نافاس أن رحيله لن يكون سهلاً، لاسيما وأن الميرنجي حدد 20 مليون يورو ثمنا له.

المصدر : كووورة

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