اعتصام في لندن دعما لمعتقلي الرأي في السجون البحرينية

2019/08/26 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصم العشرات من الناشطين في حقوق الإنسان أمام سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن دعمًا لمعتقلي الرأي الذين يقاتلون الدكتاتوريّة من خلال إضرابهم عن

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