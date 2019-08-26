مصرع شخص في ميسان اثر انهيار سلم عمارة سكنية

2019/08/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في الدفاع المدني بمصرع شخص اليوم الاثنين بمحافظة ميسان اثر انهيار سلم عمارة سكنية في بالمدينة.وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم ” إن سلم عمارة سكنية في منطقة العمارات الصناعية انهار بشكل كامل نتيجة قدم البناء وتهالكه ، ما أدى إلى مصرع احد الأشخاص ، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني […]

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