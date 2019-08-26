2019/08/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ديالى عبد الخالق العزاوي ان عدم عودة النازحين الى ديارهم سيخلق جيلا جديدا لتنظيم داعش في المنطقة .وقال العزاوي في تصريح صحفي اليوم ان المعركة مع خلايا داعش النائمة لم تنته بعد لوجود أدوات لداعش تعمل على ولادة جيل جديد للتنظيم في ظل أنعدام خطط عودة النازحين الى مناطقهم المحررة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى يحذر من ولادة جيل جديد لتنظيم داعش في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى يحذر من ولادة جيل جديد لتنظيم داعش في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).