تعثر صفقة انضمام لاعب ليبي إلى احد الأندية العراقية

2019/08/26 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تعثرت صفقة انتقال المهاجم الليبي محمد الغنودي، الى صفوف فريق القوة الجوية لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للقوة الجوية وليد الزيدي لـ /المعلومة/ إن “صفقة انتقال اللاعب الليبي محمد الغنودي، تعثرت ولن يمثل الفريق الموسم المقبل”.واوضح أن “الكادر التدريبي للصقور، بقيادة ايوب اوديشو، استبعد الغنودي لعدم […]

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