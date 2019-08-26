2019/08/26 | 15:58

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الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك "خلية إرهابية"

بغداد/..



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إختراق وتفكيك خلية إرهابية عناصرها عرفوا بالارهاب والتخريب في مدينة الموصل.

وذكر بيان للمديرية تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف المرصودة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس الثلاث المدبرة لها في مناطق حي سومر بالجانب الأيسر وجنوب القيارة بالجانب الأيمن من الموصل وقد اتخذ عناصر الخلية جانبي الموصل مسرحا لتحركاتهم بقصد التمويه وصعوبة اختراقهم".

وأضاف ان الارهابيين "هم من العناصر التي عرفت بقيامها بعدة أعمال إرهابية وتخريبية في المحافظة حيث كان أحد عناصرها مسؤولا عن سرقة النفط من مصفى القيارة وتهريبه إلى داعش في سوريا والآخر عمل مسؤولا عن حفر الخنادق والانفاق وكذلك كانوا من العناصر الامنية الفعالة في قاطع البعاج واندس بعضهم بين النازحين في مخيم الهول".

وأشار البيان الى ان "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض اصولية وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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