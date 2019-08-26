2019/08/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على متهم بتزوير العملة في محافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. القبض على مزور عملة وضبط ورق جلبه من دولة جارة بحوزته) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. القبض على مزور عملة وضبط ورق جلبه من دولة جارة بحوزته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).