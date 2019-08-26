الاستخبارات تخترق وتفكك خلية إرهابية في الموصل

2019/08/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، الاثنين، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الموصل.

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