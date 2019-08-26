بينهم امراتان.. الاعدام لـ 3 متهمين بإيواء ومساعدة إرهابي في البصرة

2019/08/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق 3 متهمين بإيواء ومساعدة إرهابي في المحافظة.

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