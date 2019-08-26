هذه نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث مع قيادات في الحشد الشعبي

2019/08/26 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام، ببغداد اليوم الإثنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من قيادات الحشد الشعبي.

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