المختصر في أزمة إستهداف مخازن الاعتدة وسلاح الحشد الشعبي: أبعاد استراتيجية

2019/08/26 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.باسل حسين 1.معظم التوقعات اوالدراسات العالمية سوء في الصحف او المراكز العالمية المختصة تشير إلى ضربة “اسرلئيلية”.2.بعض الدراسات الأخرى

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