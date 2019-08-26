العراق يهزم سريلانكا بتنس كرة القدم

2019/08/26 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكن منتخب العراق الوطني لتنس كرة القدم من الفوز على منتخب سريلانكا الأول في بطولة كأس ملك تايلاند المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية وبشوطين لشوط واحد.

ويعد اتحاد اللعبة هذا المنتخب (الحلم 2022) لدورة الألعاب الآسيوية 2022 وهم بأعمار (12 و 13) عاماً.واستطاع منتخبنا نيل إعجاب الوفود المشاركة والأوساط الرسمية في البطولة، بعد المستويات التي قدمها لاعبوه الصغار.

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