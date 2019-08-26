العمل النيابية: البرلمان سيخفض سعر بيع برميل النفط دون الـ50 دولار بموازنة 2020

2019/08/26 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة العمل النيابية، الاثنين، أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستضع الحكومة أمام “كارثة” اقتصادية في حال اعتمدت سعر بيع برميل النفط بـ56 دولارا ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، فيما بينت أن البرلمان سيذهب نحو تخفيض سعر بيع برميل النفط دون 50 دولارا لتفادي العجز المالي.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي […]

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