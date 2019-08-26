2019/08/26 | 16:12

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ضبط 8 سيارات معدة للتهريب وحاوية سكائر مخالفة في ميناء أم قصر

أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين عن تمكن السلطة الكمركية

في مركز كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط ٨

سيارات معدة للتهريب دون الموديل المسموح بإستيراده تم اخفائها داخل

حاويتين حجم ٤٠ قدم.

واضافت الهيئة في بيان لها ان "ذات المركز وبجهود استثنائية من

موظفي كمرك ام قصر الشمالي قاموا بضبط حاوية بداخلها سكائر مخفية

خلف مواد منظفات في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات

النافذة".

وأكدت على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات اعلاه حسب

قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

وكانت هيئة الكمارك قد اعلنت صباح اليوم عن ضبط سيارتين دون الموديل

المسموح بإستيراده في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

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