2019/08/26 | 16:12

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الديوانية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الأفران والمخابز

قرر مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة الديوانية بالاجماع

بمنع استخدام الاكياس البلاستيكية في الأفران والمخابز حفاظاً على

صحة وبيئة المواطن.

وكانت وزارة التجارة، وجهت في 30 تموز الماضي، أصحاب المخابز

والأفران في جميع مناطق البلاد باستخدام الأكياس الورقية بدل

الأكياس البلاستيكية في تعبئة مبيعات أرغفة الخبز والصمون حفاظاً

على الصحة العامة والبيئة.

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