من دون المهندس.. اجتماع رفيع من اجل “اسرائيل” يجمع الرئاسات الثلاث بقادة الحشد وهؤلاء ابرز الحاضرين

2019/08/26 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد ،اليوم الاثنين، اجتماع رفيع بين الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي في مقر رئيس الجمهورية في بغداد.هذا وتبنت اسرائيل يوم امس الاحد، ضربة جوية عند الحدود العراقية السورية في قضاء القائم، اودت بحياة 4 من عناصر الحشد بينهم قيادي بارز في اللواء 45.واظهرت صورة حصلت عليها “يس عراق”، كل من […]

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