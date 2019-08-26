استئناف ميسان: توقيف 16 متهماً لارتكابهم “الدكة العشائرية”

2019/08/26 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، توقيف 16 متهماً وفق قانون مكافحة الإرهاب من قبل محكمة تحقيق الكحلاء لقيامهم بارتكاب الدكة العشائرية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الكحلاء التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية وقفت 16 متهماً أقدموا على ارتكاب الدكة العشائرية برمي الاطلاقات النارية مستهدفين منازل لمواطنين نتيجة لخلافات عشائرية بقضاء الكحلاء في المحافظة”.

ولفت البيان الى أن “المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.

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