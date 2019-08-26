الداخلية تعلن القبض على متهم يزور العملة الاجنبية في كربلاء

2019/08/26 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، ضبط متهم يقوم بتزوير العملة الاحنبية في كربلاء.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين في محافظة كربلاء”.وأضاف، أن المتهم “يعمل بتزوير العملة […]

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