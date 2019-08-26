الخارجية العراقية: سنتخذ الاجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي عمل يخرق سيادة البلد

2019/08/26 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، انها ستتخذ الاجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي عمل يخرق سيادة البلد.





وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الخارجية ستتخذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه”.





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