2019/08/26 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في مديرية تربية البصرة عن سبب تأخر رواتب الكوادر التدريسية للشهر الحالي.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للنعيم نيوز ان سبب تأخر رواتب التربية لهذا الشهر يعود لعطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لاسبوع.واضاف المصدر ان الاعتماد المالي الذي يصل من بغداد للمحافظة تأخر الشهر الحالي.وتوقع المصدر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية البصرة تكشف سبب تأخر رواتب الشهر الحالي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة تكشف سبب تأخر رواتب الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية البصرة تكشف سبب تأخر رواتب الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).