برشلونة متشائم من مسألة تعاقده مع نيمار

2019/08/26 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة متشائم بشأن

فرصهم في استعادة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان

الفرنسي من جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.نيمار دا سيلفا صاحب 27 عاماً لا يفكر في شيء سوى رحيله عن باريس سان

جيرمان، حيث أكد للمقربين منه بأنه لن يلعب مجدداً للفريق

الباريسي.برشلونة كان المرشح الأبرز للتعاقد مع نيمار، خاصةً وأن اللاعب خياره

الأول هو البلاوجرانا، ويتمنى العودة من جديد للنادي الكتالوني.ولكن بعد دخول ريال مدريد الإسباني في الصفقة، فإن الأمور أصبحت صعبة

للغاية على برشلونة بشأن التعاقد مع نيمار هذا الصيف، خاصةً وأن

العلاقة بين مسؤولي المرينجي وباريس سان جيرمان طيبة للغاية.وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة تعتقد أن باريس سان جيرمان لا

ينوي بيع لاعبه نيمار للنادي الإسباني.وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن إدارة ريال مدريد أرسلت جوني

كالافات للتفاوض مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان على ضم

نيمار، ويأمل مسؤولو الريال حسم صفقة النجم البرازيلي مطلع الأسبوع

المقبل.

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