2019/08/26 | 17:14

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نائب يربط بين القصف"الاسرائيلي" للحشد بـ"تصدير" نفط الاقليم لها

ربط النائب يوسف الكلابي، بين قصف اسرائيل لقوات ومخازن الحشد الشعبي

في العراق و"تصدير" نفط اقليم كردستان لتل أبيب.وقال الكلابي في تغريدة له على تويتر: "ان أحد أهم أسباب الحروب هو

الاقتصاد، وإسرائيل بقصفها مقرات وشخصيات الحشد فهي تريد نقل الرأي

العام عن موضوع سرقة وتصدير النفط اليها من كردستان والذي علموا انه

لن يدوم بسبب اجماع مجلس النواب على فتح هذا الملف".وأضاف "هم رد سيكون قطع النفط المصدر من كردستان".

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