عمليات الانبار للحشد: القبض على ثلاثة “دواعش” وتدمير عجلتين لهم

2019/08/26 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار … أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة عناصر من داعش وتدمير عجلتين لهم غربي المحافظة.وقال نائب قائد عمليات قاطع الانبار للحشد احمد نصرالله في بيان تلقت/بدر نيوز/نسخة منه، انه”ضمن عمليات ارادة النصر الرابعة ألقت قطعات اللواءين 18 و13 للحشد الشعبي القبض على ثلاثة عناصر من داعش […]

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