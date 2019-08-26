2019/08/26 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9H_li20FY3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرب كركوك : نرفض أي وجود عسكري في المحافظة غير القوات الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عرب كركوك : نرفض أي وجود عسكري في المحافظة غير القوات الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).