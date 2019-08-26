“بالفديو”.. موظف في بلدية بغداد يطلب “خروف” رشوة مقابل عدم التعرض للمتجاوزين

2019/08/26 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو حصلت عليه “يس عراق” ،اليوم الاثنين، موظف في بلدية بغداد وهو يطلب “خروف” كرشوة مقابل عدم التعرض للمتجاوزين على الارصفة والطرق.واظهر الفديو الموظف وهو يتوعد اصحاب المحال المتجاوزة، في حال لم يمتثلوا لاوامره بتقديم “الخروف” كرشوة.

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