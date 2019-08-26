2019/08/26 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال باحثون في مجال تشخيص الألم إن “النساء لا يعانين من ظروف أكثر إيلاما فحسب، بل إنهن يدركن الألم بالفعل أكثر من الرجال”.ويقول الباحث وعالم النفس روجر فيلينجيم إن “عبء الألم أكبر بكثير بالنسبة للنساء منه للرجال، وهذا ما دفع باحثي الألم مثلي إلى التساؤل عما إذا كان نظام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص من يدرك الألم أكثر، المرأة أم الرجل؟ دراسة أميركية تجيب المركز الخبري الوطني.

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