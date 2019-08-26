2019/08/26 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لو تفك بابك وتفتخر لو تسد بابك وتنستر .. انفجرت علينا "بلوعة" الناس الهابطة !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لو تفك بابك وتفتخر لو تسد بابك وتنستر .. انفجرت علينا "بلوعة" الناس الهابطة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).