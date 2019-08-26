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لو تفك بابك وتفتخر لو تسد بابك وتنستر .. انفجرت علينا "بلوعة" الناس الهابطة !


لو تفك بابك وتفتخر لو تسد بابك وتنستر .. انفجرت علينا
2019/08/26 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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