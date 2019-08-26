قريباً.. الفياض في مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة اسرائيل

2019/08/26 | 17:24

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بغداد اليوم - خاص

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، اليوم الاثنين، عن تكليف رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض...





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