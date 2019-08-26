الاتحاد يفصح عن لائحة من 36 صفحة ويحدد موعدا لإنطلاق بطولة دوري الصالات

2019/08/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، المؤتمر التحضيري للدوري الممتاز لكرة الصالات.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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