ضبط 6 مسافرين إجانب بينهم امرأة بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية

2019/08/26 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ/منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط وبالتعاون مع مفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ من ضبط {6} مسافرين إيرانيين ومن ضمنهم إمرأةبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة في صالة دخول المسافرين.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" كان مجمل المخدرات المضبوطة لديهم {ميتادون قنينة واحدة،حشيشة غرام واحد،ترياك 31 غرام ،حبوب مخدرة 230 حبة}".وشارات الى" إحالة المسافرين وماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".انتهى

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