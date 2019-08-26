تمديد ساعات فتح طريق مطار بغداد الدولي أمام المسافرين

2019/08/26 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، أنها مددت أوقات افتتاح طريق مطار بغداد الدولي أمام المسافرين من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم.

وذكر سلطة الطيران المدني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أنها "قررت تمديد افتتاح طريق مطار بغداد الدولي أمام المسافرين من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من اليوم، حيث جاء ذلك عقب لقاء رئيس السلطة علي خليل مع سكرتير رئيس الوزراء الفريق اول ركن محمد البياتي، من أجل تسهيل دخول المسافرين حاملي تذاكر السفر إلى صالات المطار".وأكد خليل، بحسب البيان، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن المتابعة المباشرة والشخصية لدولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من أجل التخفيف عن كاهل المسافرين وتأمين كافة السبل أمامهم للوصول بسهولة ويسر إلى صالات المطار، وكذلك تقليل الزخم والاختناقات المرورية وانسيابية حركة عجلات المسافرين".وأشار إلى أنه "بعد إتمام إجراءات رفع الكتل الكونكريتية عن مداخل المطار وايجاد طرق بديلة للارتال العسكرية وزيادة عدد منافذ الدخول أمامهم أصبح بالامكان زيادة ساعات افتتاح طريق المطار إلى 12 ساعة وقريبا سيكون على مدى 24 ساعة".انتهى

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