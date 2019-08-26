2019/08/26 | 17:29

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عاجل | هيئة المنافذ الحدودية: ضبط 6 مسافرين إيرانيين من ضمنهم امرأة بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية

عاجل | هيئة المنافذ الحدودية: ضبط 6 مسافرين إيرانيين من

ضمنهم امرأة بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية

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