2019/08/26 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أطلقت الأحد شركة هواوي للتكنولوجيا معالج أسيند 910 (Ascend 910) الذي وصفه خبراء بأنه أقوى معالج للذكاء الاصطناعي.وأعلنت الشركة الصينية إطلاقها منظومة تسمح بحساب الذكاء الاصطناعي “مايند سبور” والذي يتيح قياس درجة الذكاء الاصطناعي بتقنيات متفردة.ومعالج “أسيند 910” هو الأبرز في اختصاصه، إذ تسمح التقنيات الجديدة التي أضفتها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تطلق معالج الذكاء الاصطناعي “أسيند 910” المركز الخبري الوطني.

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