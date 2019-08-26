محمد ماجد ديُوب - كلامٌ في الحبّ من منظورٍ علميّ

2019/08/26 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_ماجد_ديُوب ممّا لايمكن إغفاله أنّ أغلبيّة البشر السّاحقة تنظر إلى الحبّ وكأنّه شيءٌ معنويٌّ فقط يرتبط بالشّعور الإنسانيّ الذي تظنّه هذه الغالبيّة أيضاً أنّه حالةٌ فوق ماديّة يعود ذلك كلّه إلى أنّ هذه الغالبيّة من البشر لاتعرف شيئاً عن فيزياء الكمّ تقول فيزياء الكمّ ببساطةٍ شديدةٍ أن كلّ مافي الوجود هو حالةّ موجيّة كهرطيسيّة ولاشيء غير ذلك .بمعنى أنا .أنت .الحجرة .الشّجرة كلّ شيءٍ هو صرّةٌ من الأمو......

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