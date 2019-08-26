2019/08/26 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ النجف لؤي الياسري هناك صفحات تواصل اجتماعي توهم الشارع النجفي بإحالة المشاريع لشركات تابعة لأحزاب وشخصيات معينة.واضاف في تصريح صحفي اليوم ” إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الشركات وان كل ما يُنشر في هذا الخصوص عار عن الصحة وفي السياق ذاته ندعو الشركات والمقاولين الى التقديم على المشاريع التي سيعلن […]

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