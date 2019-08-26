كيف للمحور الشيعي أن يحكم قبضته على حدود إسرائيل؟

2019/08/26 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا صراع بين تصميمين: من جهة الجنرال قاسم سليماني وتصميمه على تحويل سوريا إلى لبنان، وهضبة الجولان إلى حزب الله ستان.وبالمقابل

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