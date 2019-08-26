سوريا والعراق ولبنان… ساحة صدام بين إسرائيل وإيران

2019/08/26 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة الأحداث التي جرت في منطقة الشرق الأوسط في الـ 24 ساعة الأخيرة تعكس تصعيداً كبيراً في الصراع الإسرائيلي ضد إيران.المواجهة

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