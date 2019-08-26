محافظ النجف يدعو أصحاب الشركات والمقاولين للتقديم على المشاريع الجديدة

2019/08/26 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، أصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة، مؤكدًا على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.

وقال الياسري في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تشهد مدينتنا المقدسة حملة إعمار منظمة ومستمرة وعلى أعلى الأصعدة الخدمية والعمرانية وبجهود جميع الخيرين في الحكومة المحلية والتشريعية والدوائر الخدمية ذات العلاقة، نشهد حملة من قبل بعض صفحات التواصل الاجتماعي لإيهام الشارع النجفي بان المشاريع تحال لشركات تابعة لأحزاب وشخصيات معينة".وأضاف الياسري، "وفي هذا الصدد نود أن نبين أمام أنظاركم وبكل شفافية، اننا ومن منطلق المسؤولية وللحفاظ على المال العام نعلن وندعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة حسب الطرق الاصولية والقانونية، كما أننا نقف على مسافة واحدة من جميع الشركات وان كل ما يُنشر في هذا الخصوص عار عن الصحة وفي السياق ذاته ندعو الشركات والمقاولين للتقديم على المشاريع التي سيعلن عنها في اكثر من وسيلة اعلامية بكل وضوح".ودعا الياسري، الجميع إلى "تقديم أي معلومة، لمكتبنا أو لمكتب رئيس مجلس المحافظة أو نواب المحافظ أو أعضاء المجلس المحترمين أو للجهات الرقابية في مؤسسات الدولة كافة، عن أي عملية ابتزاز ممن يحاول الضغط لتحقيق مصالح غير مشروعة وسيتم التعامل معها بحسب القانون".



ودعا أيضا اللجان الفنية المختصة في دوائر الدولة كافة وخصوصا هيئة الاعمار فضلا عن المؤسسات المدنية والمجتمعية والرقابية والمواطنين الى "مراقبة عمل الشركات ورصد أية محاولة للتلاعب أو التجاوز أو الاهمال ما يسهم بشكل فاعل وقوي في بناء النجف الاشرف وتطويرها".

انتهى.ص.هـ.ح.

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