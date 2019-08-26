الرئيس اللبناني: ما حصل من قبل

2019/08/26 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف عون أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن الاعتداءين يخالفان القرار 1701، وما يسري على لبنان في بنوده يجب أن ينطبق على "إسرائيل".وشدد عون على أن ما حصل هو "بمثابة إعلان حرب" يتيح للبنان اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا، وأضاف: "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة للكيان الصهيوني سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلاً له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.وفي فجر اليوم التالي، شن الكيان الصهيوني غارات جوية على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في لبنان، في بلدة قوسايا البقاعية قرب الحدود السورية.انتهى.ص.هـ.ح.

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