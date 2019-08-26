2019/08/26 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني: تمديد افتتاح طريق مطار بغداد الدولي أمام المسافرين من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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