2019/08/26 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي ،الاثنين، إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK ينشطون علناً قرب معبر سيران بن الحدودي مع ايران في قضاء بينجوين ويفرضون الضرائب على اصحاب المركبات التي تنقل محاصيل مزارعي المنطقة من الفواكه والخضار الى جنوب

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